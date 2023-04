Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Reichental - Gebäudebrand

2. Nachtragsmeldung

Gernsbach (ots)

Die Löscharbeiten der Feuerwehr konnten in den Vormittagsstunden abgeschlossen werden. Das ehemalige Hotel im Ortskern von Reichental wurde nach polizeilichen Erkenntnissen von privater Seite vor allem an osteuropäische Arbeiterfamilien und Einzelpersonen vermietet. Zur Brandzeit dürften sich nach bisherigen Erkenntnissen mindestens 16 Personen im Gebäude aufgehalten haben. Im Laufe des Tages konnte ermittelt werden, dass sich im Dachgeschoss des völlig zerstörten Gebäudes zur Brandzeit mindestens sechs Personen aufgehalten haben sollen. Drei Personen im Alter von 17, 14 und einem Jahr konnten vor den Flammen noch auf das Dach des Anwesens flüchten und dort von den schnell am Brandort eintreffenden Kräften der Feuerwehr unter Mithilfe von Anwohnern gerettet werden. Drei Kinder im Alter von 4, 8 und 14 Jahren blieben nach Abschluss der unter schwierigsten Bedingungen durchgeführten Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen vermisst. Während der Rettungsmaßnahmen war unklar, ob sich die Vermissten im Haus aufgehalten oder sich anderweitig entfernt haben. Das Gebäude ist akut einsturzgefährdet und kann nicht betreten werden. Durch Höhenrettungskräfte der Feuerwehr konnten zwischenzeitlich die Leichen von drei Personen gefunden werden. Ob es sich hierbei um die bislang vermissten Kinder handelt wird aktuell unter Hinzuziehung von Sachverständigen der Rechtsmedizin geklärt. Ob sich noch weitere Leichen im Haus befinden ist Gegenstand der weiteren Suchmaßnahmen. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt des Polizeipräsidiums Offenburg haben im Auftrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden die Ermittlungen übernommen. Im Rahmen dieser Ermittlungen werden die Bewohner des Anwesens, Nachbarn und mögliche weitere Zeugen vernommen. Der Brandort wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur möglichen Brandursache unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen dauern weiter an. Die Betroffenheit aller am Einsatz beteiligten Einsatzkräfte, Behörden und Organisationen ist mit Blick auf die schweren Folgen hoch. Bewohner und Angehörige werden durch das Notfallkrisenteam betreut. /ag

Ursprungsmeldung vom 13.04.2023, 08.06 Uhr Gernsbach, Reichental - Gebäudebrand / Nachtragsmeldung

Beim Brand und bei den Löscharbeiten, der als Wohnhaus genutzten ehemaligen Gaststätte, wurden nach derzeitigen Erkenntnissen drei Bewohner und eine Polizeibeamtin verletzt. Sie mussten zur Behandlung in umliegende Kliniken gebracht werden. Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK, THW und Polizei im Einsatz. Das Feuer ist zwischenzeitlich unter Kontrolle. Derzeit werden noch drei Personen vermisst. Das Gebäude kann aktuell durch die Rettungskräfte allerdings nicht betreten werden. Die Lösch- und Rettungsarbeiten der Feuerwehr Gernsbach und der umliegenden Wehren dauern an. Mitarbeiter der Stadt Gernsbach und Mitglieder des DRK betreuen derzeit 13 evakuierte Bewohner des Anwesens. Zur Brandursache können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ursprungsmeldung vom 13.04.2023, 04:57 Uhr Gernsbach, Reichental - Gebäudebrand Gegen 2:45 Uhr wurde in der Straße Süßer Winkel ein Gebäudebrand gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Haus im Vollbrand. Durch die Feuerwehr wird der Brand derzeit bekämpft und es konnten mehrere Bewohner gerettet werden. Der Brandort ist großräumig abgesperrt. Die Löscharbeiten dauern an. Derzeit ist unklar ob sich noch weitere Personen im Haus befinden. /ag/ks

