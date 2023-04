Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Steinmauern (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 10:30 Uhr wurde durch einen noch unbekannten Fahrzeugführer ein in der Gartenstraße ordnungsgemäß geparkter Toyota beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen streifte der Unfallverursacher den Wagen an der Seite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. An einem vor dem Toyota geparkten Auto wurden ebenfalls Schäden am hinteren Bereich festgestellt. Ob diese mit dem Unfall in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

