POL-OG: Achern, Oberachern - Verfolgungsfahrt - wer wurde gefährdet?

Achern, Oberachern (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt am späten Dienstagabend ist die Polizei auf der Suche nach gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Ein unbeleuchteter Roller zog gegen 23:20 Uhr in der Oberacherner Straße die Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf sich, welche sogleich die Entscheidung fasste, die zweiköpfige Besatzung einer Kontrolle zu unterziehen. Nachdem der 16-jährige Rollerlenker wiederholt die optischen, als auch akustischen Anhaltesignale der Beamten ignorierte, begann in der Illenauer Straße eine Verfolgungsfahrt, bei welcher die Beamten in der Martinsstraße schlussendlich den Sichtkontakt zu dem Rollerfahrer verloren. Der Sozius konnte jedoch im Zuge einer erfolgten Fahndung gesichtet und befragt werden. Entsprechend seinen Angaben konnte die Identität des flüchtigen Jugendlichen ermittelt werden. Aufgrund der rücksichtslosen und verkehrswidrigen Fahrweise, die der 16-Jährige während der Verfolgungsfahrt an den Tag legte, sucht die Polizei nun nach Personen, welche seinen Fluchtweg kreuzten und hierbei gefährdet wurden. Dies umfasst insbesondere einen Wagenlenker, welcher den Kreisverkehr in Richtung Oberkirchstraße in Oberachern befuhr und aufgrund des Fahrverhaltens des jungen Mannes eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Betroffene melden sich bitte unter der Rufnummer: 07841 7066-0 bei den Ermittlern.

