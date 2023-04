Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, B3 - Pferd mit Auto kollidiert

Achern (ots)

Nach einer Kollision zwischen einem freilaufenden Pferd und einer Fiat-Fahrerin am Dienstagabend auf der B3, in Höhe eines Getränkemarktes, musste das schwer verletzte Tier erlöst werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 62 Jahre alte Autofahrerin gegen 20:30 Uhr auf der B3 vom Bahnhof Achern kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr Achern-West unterwegs, als ihr ein auf der Fahrbahn umherlaufendes Pferd vor den Wagen rannte. Nach dem Zusammenstoß kam das Fahrzeug ins Schleudern und seitlich in einen Graben zum Liegen. Die verletzte Autolenkerin wurde mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der am rechten Fahrbahnrand liegende Vierbeiner wurde mit Einverständnis des Besitzers mittels eines tödlichen Schusses von seinen schweren Verletzungen erlöst. Wie das Pferd auf die Fahrbahn kam, ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen wurde abgeschleppt.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell