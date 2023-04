Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, A5 - Anhänger in Brand geraten

Schutterwald (ots)

Ein brennender Anhänger eines Lastwagengespanns sorgt am heutigen Mittwochmorgen für reichlich Stau auf der A5 in Richtung Basel. Gegen 6:15 Uhr gingen beim Führungs- und Lagezentrum mehrere Anrufe von Verkehrsteilnehmern über den auf dem Standstreifen der A5 in Höhe Schutterwald brennenden Anhänger ein. Das Feuer konnte mittlerweile von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht und mit den Bergungsarbeiten begonnen werden. Die genaue Ursache der Brandausbruchs ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, dürfte jedoch nach einer ersten Einschätzung auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Aktuell staut sich der Verkehr zunehmend bis zur Anschlussstelle Appenweier. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit an und dürften sich noch einige Zeit hinziehen.

