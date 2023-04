Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - In Rohbau eingebrochen, Hinweise erbeten

Achern (ots)

Noch unbekannte Einbrecher gelangten in der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Dienstag, 6 Uhr in einen Rohbau in der Glasmacherstraße. Die Diebe hebelten offenbar mehrere Baustellentüren im Kellergeschoss auf, um ins Innere zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Material einer Firma und ein Radio entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens sowie des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegen.

/ph

