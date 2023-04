Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Erheblich alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Bühl (ots)

Beamte des Polizeireviers Bühl haben am Dienstag und der Nacht auf Mittwoch die Weiterfahrt von zwei alkoholisierten Zweiradfahrern unterbunden. Zunächst hat ein 53 Jahre alter Mountainbike-Fahrer in der Dr.-Edwin-Grüninger-Straße das Gleichgewicht verloren und ist gegen 20:15 Uhr ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Die Ursache dürfte in der festgestellten Alkoholbeeinflussung von knapp 2,5 Promille des Mannes gelegen haben. Mit knapp zwei Promille ist gegen 2:45 Uhr der 22 Jahre alte Fahrer eines Kleinkraftrades in der Hauptstraße in die Kontrolle einer Streifenbesatzung geraten. Die beiden Kontrollierten mussten Blutproben über sich ergehen lassen und sehen nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

