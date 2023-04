POL-OG: Wolfach - Gegen Betonsockel geprallt

Haslach (ots) - Ein Unfall hat am Dienstag auf der B33 zwischen Haslach und Steinach auf Höhe eines Umspannwerks zu zwei Verletzten geführt. Gegen 11:20 Uhr kam eine 70-jährige VW-Fahrerin offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls in den Gegenverkehr. In Folge kam es zu einer Frontalkollision mit einen Fiat. Beide Fahrzeuglenker wurden mit Rettungswagen in nahe gelegene Kliniken gebracht. Die beiden Autos mussten ...

