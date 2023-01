POL-RZ: Einbruch ins Ammersbeker Rathaus - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots) - Bargteheide Am Montag (09.01.2023), zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr wurden in Bargteheide durch unbekannte Graffiti-Sprüher verschiedene "Tags" an die Außenwände des Freizeitbades in der Straße "Am Volkspark" angebracht. Als Schriftzug wurde großflächig "KAPS KLAZT SIRO" mit blauer Spühfarbe an die Außenwand im Eingangsbereich gesprüht. Einzelne Tags wie "KLAUT" und "KAPS" finden sich ebenfalls ...

mehr