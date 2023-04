Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim, K5349 - Folgenreicher Verkehrsunfall

Ringsheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit gleich vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Montagabend in Ringsheim. Eine 45-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Kreisstraße von der Autobahnanschlussstelle Rust kommend in Fahrtrichtung Rust und touchierte dort während eines Überholvorgangs mutmaßlich den rechts neben ihr befindlichen Wagen. Die 45-Jähirge fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand daraufhin aufgrund Kontrollverlustes gegen die Leitplanke und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn, wo ein Zusammenstoß mit noch zwei weiteren Fahrzeugen nicht verhindert werden konnte. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde dabei schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein örtliches Klinikum verbracht werden. In den anderen unfallbeteiligten Fahrzeugen waren insgesamt vier leicht verletzte Personen zu beklagen, welche ebenfalls von den Rettungskräften versorgt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

