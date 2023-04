Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Widerstand geleistet

Kehl (ots)

Bei einem Polizeieinsatz am Sonntagmorgen kam es in Kehl zu einem Widerstand gegen die hinzugerufenen Beamten. Gegen 5:10 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer örtlichen Diskothek der Polizei mehrere Personen, welche sich auf einem Parkplatz in der Siemensstraße schlagen würden. Die beiden 31 und 30 Jahre alten Männer konnten daraufhin von den eintreffenden Streifen getrennt werden. Zur Beruhigung der Lage wurde den beiden Hauptaggressoren der Gewahrsam erklärt, gegen welchen beide Beteiligte sich aktiv zur Wehr setzten und dabei einer der Beamten leicht an der Hand verletzten. Die genaue Ursache der Streitigkeit ist noch nicht abschließend geklärt, wohlmöglich war ein vorausgegangener Beziehungsstreit Auslöser für die anschließende Auseinandersetzung.

/le

