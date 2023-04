Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Am Donnerstag zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr soll eine 25-jährige VW-Fahrerin, die auf dem Wiesenweg in Fahrtrichtung Goethestraße unterwegs war, gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel gefahren sein. Die mutmaßliche Unfallverursacherin soll zunächst ausgestiegen sein. Laut eines Zeugen hat sie sich danach unerlaubt von der Unfallstellte entfernt, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau bitten Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

