POL-OG: Gernsbach - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Bühl (ots) - In Bühl kam es von Samstag auf Sonntag zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Bislang unbekannte Täter brachten zwischen 22 Uhr und 14:40 Uhr den sich an der Bushaltestelle "Bühlerhöhe-Plättig" befindlichen Automaten gewaltsam auf und entwendeten dort die Geldkassette sowie eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren. Am Automaten entstand dabei ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Zeugen, welche ...

