POL-OG: Hornberg, L108 - Schwer verletzt

Lahr (ots) - Der schwerstverletzt geborgene Bewohner ist in der Nacht an seinen schweren Verletzungen in einer Klinik verstorben. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Offenburg geführt. /AHim Erstmeldung vom 09.04.2023, 15:52 Uhr POL-OG: Lahr - Gebäudebrand Lahr Am Ostersonntag gegen 13:20 Uhr entdeckten Nachbarn eine Rauchentwicklung in einem ...

mehr