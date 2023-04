Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Motorradfahrerin schwer verletzt

Oppenau (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Ostermontag gegen 14 Uhr eine Motorradfahrerin bei einem Sturz auf der Allerheiligenstraße zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 52-jährige Fahrerin einer Kawasaki die K5370 von Oppenau kommend in Richtung Allerheiligen. Auf Höhe der Allerheiligen-Wasserfälle kam sie aus bislang unbekannten Grund in einer Rechtskurve von der Straße ab, prallte gegen die Leitplanke und stürzte etwa 50 Meter einen Abhang hinunter. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste von der Bergwacht gerettet werden. Sie wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. /bab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell