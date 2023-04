Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden

B500 - Motorradunfall

Baden-Baden/B500 (ots)

Zwei schwer verletzte Motorradfahrer sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls am Ostersonntag kurz nach 15 Uhr auf der B500 zwischen Schwanenwasen und Helbingfelsen. Ein 16 Jahre alter Lenker einer Aprilia fuhr in Richtung Baden-Baden und kam nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung zu Fall. In der Folge schlitterte er in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Das Zweirad des mutmaßlichen Unfallverursachers geriet daraufhin im Straßengraben in Brand. Der Fahrer wurde mit schweren Verbrennungen mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der 45-jährige Lenker der entgegenkommenden Suzuki kam ebenfalls schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnisse besteht die Möglichkeit, dass der 16-jährige das Motorrad ohne Wissen des Fahrzeughalters unbefugt in Gebrauch genommen hat und für diese Fahrzeugklasse keinen Führerschein besitzt.

Der Schaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die B500 war für die Unfallaufnahme, Bergung der Motorräder und für die Straßenreinigung über drei Stunden gesperrt. /ADR

