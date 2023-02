POL-MFR: (263) Wohnungsbrand in Ansbach

Nürnberg (ots) - Am Mittwoch (22.02.2023) und Donnerstag (23.02.2023) führte die Verkehrspolizei Nürnberg an mehreren Örtlichkeiten im Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurden teilweise gravierende Überschreitungen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Am Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Feucht überprüften Polizeibeamte am ...

