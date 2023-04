Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unerlaubt vom Unfallort entfernt!

Offenburg (ots)

Am Ostersamstag gegen 15.00 Uhr ereignete sich in der Beuerner Straße in Baden-Baden ein Unfall der besonderen Art. Eine 93-jährige Rentnerin war im Hofraum ihres Anwesens von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert worden. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug und dem daraus resultierenden Sturz zu Boden, erlitt die hochbetagte Geschädigte Prellungen im Rumpfbereich. Die Führerin des Unfallfahrzeuges verbrachte die Rentnerin noch in ihre Wohnung, ohne in der Folge ihre Personalien anzugeben. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und erbitten sachdienliche Hinweise zu der Fahrzeugführerin unter Tel. 07221 / 680-120. Diese wurde beschrieben als weibliche Person, ca. 35 Jahre alt mit blonden schulterlangen Haaren und einer Größe von ca. 160 cm. Zu dem Unfallfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um ein größeres beigefarbenes Fahrzeug gehandelt haben soll.

/DLF

