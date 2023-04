Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, L 87 - Sperrung nach Verkehrsunfall

Rheinau (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich auf der L 87, zwischen dem Kreisverkehr L 75 und dem Kreisverkehr "Am Glockenloch", ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Sachstand überholte ein Motorradfahrer in Richtung Frankreich fahrend eine Fahrzeugkolonne, kollidierte im Anschluss seitlich mit einem entgegenkommenden Lastwagen und verletzte sich dadurch schwer. Die L 87 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17000 Euro.

