Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Exhibitionist in Schwimmbad, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Nach einem Vorfall mit einem mutmaßlichen Exhibitionisten in einem Schwimmbad in der Stegermattstraße, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der circa 40 Jahre alte und bislang unbekannte Tatverdächtige soll sich am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr im separaten Duschbereich für Mitglieder des Schwimmvereins aufgehalten haben. Während des Duschvorgangs soll er dabei mit seinem Glied in der Hand auf einen 12 Jahre alten Jungen zugegangen sein und diesen angesprochen haben. Zur Klärung der Identität des Mannes sind die Ermittler der Kriminalpolizei nun auf der Suche nach Zeugen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegen.

