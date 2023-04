Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Pkw-Führer kollidiert mit Kind!

Offenburg (ots)

Nur glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass gestern Abend an einer Tankstelle in der Freiburger Straße in Lahr nicht mehr passierte, nachdem es zwischen einem Pkw-Führer und einem 11-jährigen Kind zu einer Kollision gekommen war. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr hatte ein 29-jähriger Lenker eines VW-Polo den Jungen mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg übersehen und war mit diesem zusammengestoßen. Das Kind wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus des Ortenau-Klinikums verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich der kleine Patient bereits auf dem Wege der Besserung. Unangenehmere Folgen dürfte der Verkehrsunfall noch für den Verursacher nach sich ziehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Lahr, wurde bei diesem eine erhebliche alkoholische Beeinflussung deutlich über einem Promille festgestellt. Der Endzwanziger muss sich nun wegen der Verursachung eines Verkehrsunfalles mit Personenschaden sowie einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

