POL-MS: Telefonbetrug - Präventionskrimi "Leg einfach auf!" im Wolfgang-Borchert-Theater

Münster (ots) - Am Sonntag (29.01.) sind unbekannte Täter zwischen 18:15 bis 22:40 Uhr in eine Obergeschoss-Wohnung an der Hammer Straße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten die Tür auf und verschafften sich so Zugang. Während des Einbruches befand sich die Familie im Restaurant im Erdgeschoss. Als die Tochter am Abend in die Wohnung zurückkam, bemerkte sie die aufgebrochene Wohnugstür. Den bisheringen ...

mehr