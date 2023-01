POL-MS: "Die richtige Beleuchtung" - Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 1. Februar

Münster (ots) - Ein 30-Jähriger hat am Sonntagabend (29.1.) gegen 22:45 Uhr am Berliner Platz versucht mit einem Stein in der Hand Wertsachen zu rauben. Der Mann ging zunächst auf eine Frau zu und zerrte an ihrer Handtasche. Als er diese nicht an sich reißen konnte, drohte er der Frau mit einem Stein und ...

