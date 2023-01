Polizei Münster

POL-MS: 48-Jähriger erliegt Verletzungen nach Unfall auf der A42 - 60-Jähriger verstirbt nach medizinischem Notfall im Rückstau

Münster / Herne (ots)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 42 bei Herne in Richtung Duisburg am Montagabend (30.1., 21:54 Uhr) ist ein 48-jähriger Bochumer seinen Verletzungen erlegen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war es zunächst zu einem Unfall mit Sachschaden zwischen zwei Audis gekommen. Die Fahrer, ein 23-jähriger Gelsenkirchener und ein 48-jähriger Bochumer, hielten daraufhin auf dem Seitenstreifen, schalteten ihre Warnblicklichter ein, verließen ihre Fahrzeuge und verständigten telefonisch die Polizei. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Herne war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, touchierte zunächst das Fahrzeug des Bochumers und kollidierte anschließend mit dem Fahrzeugheck des Gelsenkircheners. Das Fahrzeug wurde hierbei gegen die Schutzplanke und den 48-jährigen Bochumer geschleudert. Trotz direkt eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 48-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 56-jährige Lkw-Fahrer erlitt durch den Unfall einen schweren Schock, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn Duisburg komplett gesperrt, Polizisten führten die Fahrzeuge im circa 800 Meter langen Stau bis etwa drei Uhr zurück, die Lkw bis sechs Uhr an der Unfallstelle vorbei. Dabei entdeckten die Beamten einen nicht mehr ansprechbaren Autofahrer aus Herne in seinem Wagen. Die Polizisten begannen umgehend mit der Reanimation des 60-Jährigen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er anschließend verstarb.

Der Verkehr wird aktuell einspurig, voraussichtlich bis circa zehn Uhr, an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell