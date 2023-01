Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte wollen Zigarettenautomaten sprengen

Bocholt (ots)

Tatorte: Bocholt, Werther Straße und Bonhoefferstraße; Tatzeiten: 10.01.2023, 22.45 Uhr und 23.55 Uhr;

Unbekannte haben sich am Dienstag in Bocholt gewaltsam an zwei Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. An der Werther Straße hörte ein Zeuge gegen 23.55 Uhr einen Knall: Er sah noch zwei junge Männer, die sich entfernten. Einer von ihnen habe einen weißen Pullover und darüber eine schwarze Weste getragen. An dem Automaten entstand geringer Sachschaden. Der zweite Tatort liegt an der Bonhoefferstraße: Dort hatte eine Zeugin gegen 22.45 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen. Auch dort befanden sich zwei Männer an dem Automaten, zu denen eine gleichlautende Beschreibung vorliegt. Der Automat wies Schäden auf, war aber verschlossen geblieben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

