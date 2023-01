Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Geparkten Wagen angefahren

Ahaus-Wüllen (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Hoher Weg:

Unfallzeit: 10.01.2023, 11.30 Uhr;

Einen Schaden angerichtet haben will ein flüchtiger Autofahrer am Dienstag nicht. Der Mann war gegen 11.30 Uhr auf dem Hohen Weg in Ahaus-Wüllen aus Richtung Vredener Dyk kommend in Richtung Stadtlohner Straße unterwegs, als er mutmaßlich mit seinem Außenspiegel mit einem am Straßenrand geparkten Wagens kollidierte. Der Fahrer habe nach Angaben von Zeugen an einem Wohnhaus geklingelt und seine Unfallbeteiligung eingeräumt. Als die Zeugin einen Schaden an dem angefahrenen Auto festgestellt habe, sei der Unbekannte in seinen silberfarbenen Kombi mit Borkener Kennzeichen eingestiegen und in Richtung Stadtlohner Straße davongefahren, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: circa 70 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, weißes, krauses Haar mit längerem Bart. Der Mann mit dunklem Teint sprach Deutsch mit Akzent. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell