POL-MS: Stein in der Hand - Mann versucht Wertgegenstände zu entreißen - Polizisten stellen Täter

Münster (ots)

Ein 30-Jähriger hat am Sonntagabend (29.1.) gegen 22:45 Uhr am Berliner Platz versucht mit einem Stein in der Hand Wertsachen zu rauben.

Der Mann ging zunächst auf eine Frau zu und zerrte an ihrer Handtasche. Als er diese nicht an sich reißen konnte, drohte er der Frau mit einem Stein und entfernte sich anschließend ohne Beute. Nur wenige Minuten später griff er in gleicher Weise nach einem Smartphone in der Hand eines Mannes. Auch dieser konnte den Diebstahl verhindern. Nachdem der 30-Jährige geflüchtet war, entdeckte der Bochumer ihn im Nordtunnel wieder. Alarmierte Polizisten nahmen ihn vorläufig fest.

