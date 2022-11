Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Bahnbetriebsunfall in Marbach

Marbach am Neckar (ots)

Zu einem Bahnbetriebsunfall ist es am gestrigen Montag (14.11.2022) gegen 12:20 Uhr am Bahnhof Marbach am Neckar gekommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kollidierte eine S-Bahn der Linie S4 am gestrigen Mittag gegen 12:20 Uhr mit dem an Gleis drei befindlichen Prellbock am Marbacher Bahnhof. Durch die Kollision wurden sowohl der Prellbock, als auch die S-Bahn beschädigt, laut aktuellen Informationen wurden jedoch keine Personen verletzt. Der Grund für den Unfall ist Gegenstand der Ermittlungen, welche durch die Bundespolizeiinspektion Stuttgart geführt werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Kollision geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

