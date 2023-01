Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Wohnung an der Hammer Straße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Sonntag (29.01.) sind unbekannte Täter zwischen 18:15 bis 22:40 Uhr in eine Obergeschoss-Wohnung an der Hammer Straße eingebrochen.

Die Unbekannten hebelten die Tür auf und verschafften sich so Zugang. Während des Einbruches befand sich die Familie im Restaurant im Erdgeschoss. Als die Tochter am Abend in die Wohnung zurückkam, bemerkte sie die aufgebrochene Wohnugstür. Den bisheringen Erkenntnissen zufolge flüchteten die Einbrecher mit Bargeld.

Eventuell haben Zeugen etwas beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Mia Baasch

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell