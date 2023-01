Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Ahornallee

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag (19.01., 15.40 Uhr - 18.50 Uhr) aus einem Einfamilienhaus an der Ahornallee Schmuck gestohlen. Die Einbrecher hebelten an der Terrassentür, um das Haus zu gelangen. In diesem durchsuchten sie sämtliche Schubladen und Schränke des Hauses. Mit dem Schmuck als Beute verließen sie den Tatort.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat am Donnerstagnachmittag rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell