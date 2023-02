Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Unfallflucht auf der Landstraße - Polizei sucht Zeugen

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Montagabend war ein 18-jähriger Autofahrer aus Brüggen gegen 20.30 Uhr auf der Roermonder-Straße in Elmpt in Richtung Zentrum unterwegs. Er kam aus Richtung Kreisverkehr an der AS Elmpt und hatte zwei Freunde mit im Fahrzeug. Im Kurvenbereich sei ihm dann ein Fahrzeug aus Richtung Elmpt entgegen gekommen, das in der Kurve einen anderen Pkw überholte. Der Brüggener wich aus und fuhr in die Leitplanke. Keiner der Insassen wurde verletzt. Der überholende Pkw fuhr weiter, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den Unfall zu kümmerte. Das Verkehrskommissariat in Viersen ermittelt und bittet um Hinweise zu dem Unfall über die 02162/377-0. /wg (195)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell