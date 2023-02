POL-VIE: Nettetal-Leuth: Brand einer Holzhütte - Zeugen gesucht

Kempen (ots) - Unbekannte brachen in das Gemeindehaus ein. Die Unbekannten brachen zwischen Freitag, 24.02.2023, 18:00 h und Sonntag, 26.02.2023, 08:00 h in das Gemeindehaus der evangelischen Kirche an der Kerkener Straße ein. Auch innerhalb des Gebäudes hebelten die Unbekannten mehrere Schränke auf. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 ...

