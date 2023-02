POL-VIE: Einbruch bei der Evangelischen Kirche

Kempen (ots) - Gleich drei Kindergärten wurden von Unbekannten aufgebrochen. In der Zeit zwischen Freitag, 24.02.2023, 19:00 h und Sonntag, den 26.02.2023, 15:00 h brachen Unbekannte gleich in drei Kindergärten im Stadtgebiet Kempen ein. Bei den Kindergärten an der St.-Peter-Allee, der Stendener Straße und am Krefelder Weg hebelten sie Fenster oder Türen auf, durchwühlten die Schränke und stahlen Bargeld. Hinweise ...

