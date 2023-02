Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Taxi touchiert S-Pedelec-Fahrer und verletzt diesen leicht - Zeugen gesucht

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstag, 25.02.2023 befuhr ein 67-jähriger Taxifahrer in den frühen Morgenstunden die Straße Schirick aus Fahrtrichtung A 61 kommend in Fahrtrichtung Brabanter Straße, innerhalb geschlossener Ortschaft. Im dortigen Kurvenbereich streifte er offensichtlich den vorausfahrenden 45-jährigen Fahrer eines sog. S-Pedelecs und brachte diesen zu Fall. Der Fahrer des Kleinkraftrades verletzte sich dabei leicht und es entstand Sachschaden an seinem Kleinkraftrad. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt trug er einen Helm.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell