Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Sachbeschädigung durch Feuer - Zeugen gesucht

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am 26.02.2023 wurde gegen 16.00 Uhr ein Rolltor eines Supermarktes auf der Kölner Straße in Kaldenkirchen durch Feuer beschädigt. Vor dem Tor brannte ein Pappkarton und eine am Tor befestigte Gummiabdichtung brannte ebenfalls. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird eine Inbrandsetzung nicht ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der 02162/377-0. / AM (191)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell