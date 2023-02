Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall zwischen zwei Pedelecs - Beide Beteiligten leicht verletzt

Kempen (ots)

Am 27.02.2023 hat es gegen 21.50 Uhr auf der Mülhauser Straße / Berliner Allee einen Unfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern gegeben. Ein 67-jähriger Kempener fuhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Mülhauser Straße in Fahrtrichtung Klixdorf. Hierbei fuhr der 67-Jährige auf dem Weg so weit links, dass der entgegenkommende 48-jährige Kempener, welcher die Mülhauser Straße in Fahrtrichtung Berliner Allee befuhr, keine Möglichkeit hatte auszuweichen und es folglich zu einer Kollision kam. Auf Grund der Kollision stürzten beide Pedelec-Fahrer und verletzten sich leicht. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der 67-Jährige einen Wert von etwa 1.5 Promille hatte. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Ermittlungen dauern an. /AM (192)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell