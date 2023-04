Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Vorfahrtsverletzung mit mehreren Verletzten

Kuppenheim (ots)

Drei schwer und drei leicht verletzte Personen waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Ostersamstag gegen 17:45 Uhr zwischen Niederbühl und Kuppenheim. Einer der Verunfallten musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Ein mit fünf Personen besetzter Mercedes-Benz fuhr in Richtung Kuppenheim, als ihm ein linksabbiegender 46-jähriger Golf-Fahrer im Gegenverkehr an der Einmündung zur L 77 die Vorfahrt nahm. Es kam zur Frontalkollision beider Fahrzeuge, welche nicht mehr fahrfähig waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser bzw. mittels Rettungshubschrauber in eine Karlsruher Klinik verbracht. Die L 77 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge sowie zur Beseitigung von ausgetretenen Betriebsstoffen bis kurz nach 22:00 Uhr gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

