Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, A5 - unklarer Unfallhergang, Zeugen gesucht

Schutterwald (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am späten Sonntagabend ist die Polizei zur Klärung des Unfallhergangs auf der Suche nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren ein 43-jähriger Dacia-Fahrer und ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer die A5 in Richtung Karlsruhe auf der mittleren, sowie der rechten Fahrspur, als es auf Höhe Schutterwald zur Kollision der beiden Wagenlenker kommt. Hierbei wurde der Dacia von der Fahrbahn abgewiesen und kam in einer Böschung neben dem Standstreifen zum Stehen. Der Mercedes folgte circa 50 Meter dahinter auf dem rechten Fahrstreifen. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich dabei leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Mögliche Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten und sachdienliche Angaben zum Hergang machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0781 214200 oder per Mail unter offenburg.vd@polizei.bwl.de bei den Ermittlern der Offenburger Verkehrspolizei.

/le

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell