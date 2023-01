Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwerer Verkehrsunfall - eine Person schwerstverletzt

Much (ots)

Am Dienstagabend (03.01.2022) kam es in Much, in Höhe der Ortschaft Scheid, auf der Bundesstraße 56 (B56) gegen 19:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Traktor- und einem 56-jährigen PKW-Fahrer, der bei der Kollision schwer verletzt wurde.

Der 23-jährige Mucher befuhr mit seinem Traktor mit Anhänger die Straße "Scheid" und beabsichtigte an der Einmündung zur B56 nach rechts auf die B56 in Richtung Seelscheid abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 56-jährigen Gummersbacher, der mit seinem Mercedes die B56 aus Richtung Seelscheid in Richtung Much befuhr. Der Mercedes-Fahrer kollidierte mit dem Anhänger des einbiegenden 23-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß wurde der Gummersbacher in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den Mann. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Köln gebracht.

Der Traktorfahrer und sein 19-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Das Gespann und der PKW wurden von der Polizei als Beweismittel sichergestellt.

Der Gesamtsachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die B56 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 01:30 Uhr komplett gesperrt werden.

Zur Sicherung des Spurenbildes wurde ein spezielles Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Köln angefordert.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell