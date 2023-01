POL-SU: Wohnwagen gestohlen

Troisdorf (ots) - Eine 30-jährige Troisdorferin wurde am Freitagabend (30.12.2022) von einem bislang unbekannten Täter bestohlen. Gegen 22:00 Uhr beabsichtigte die 30-Jährige vom Troisdorfer Bahnhof nach Hause zu gehen. Auf der Straße "Theodor-Heuss-Ring" rempelte sie ein junger Mann an. Nachdem sich der Mann kurz bei ihr entschuldigte, ging er weiter in Richtung Bahnhof, wo er zwei weitere, unbekannte Männer traf. ...

