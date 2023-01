Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann von mehreren Jugendlichen getreten und geschlagen

Hennef (ots)

In der Nacht zu Neujahr wurde ein 42-jähriger Mann aus Velbert (Kreis Mettmann) von mehreren jungen Männern angegriffen.

Gegen 01:40 Uhr befand sich der 42-Jährige in der S-Bahn Richtung Hennef. Dort fielen ihm fünf junge Männer im Alter von etwa 16 bis 25 Jahre auf. Die Personengruppe versuchte offenbar, den Geschädigten zu provozieren, indem sie ihn über eine längere Zeit anstarrten. Nachdem der 42-Jährige die Tatverdächtigen darauf ansprach, stand einer der jungen Männer auf und schlug ihm seine Mütze vom Kopf. Um einer Konfrontation zu entgehen, stieg der Geschädigte am Hennefer Bahnhof aus. Die Personengruppe ließ aber nicht locker, folgte dem 42-Jährigen und griff ihn von hinten an. Dadurch fiel der Mann zu Boden, was die jungen Männer nutzten, um auf ihn einzutreten und einzuschlagen.

Zwei 20-jährige Siegburger und ein unbekannter Zeuge, die sich ebenfalls am Bahnhof aufhielten, bekamen den Angriff mit und eilten dem 42-Jährigen zu Hilfe. Dabei wurde einer der beiden 20-Jährigen durch einen Schlag eines Tatverdächtigen aus der Personengruppe verletzt.

Danach flüchteten die fünf Angreifer in Richtung Frankfurter Straße.

Die Verletzten wurden medizinisch versorgt.

Wer kann Angaben zu der Personengruppe machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Re.)

