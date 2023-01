Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Reihenhaus

Siegburg (ots)

Am Freitag (30.12.2022) zwischen 10:30 Uhr und 23:50 Uhr wurde in ein Reihenmittelhaus am Kiefernweg in Siegburg eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter gelangten mutmaßlich über den Garten auf das Grundstück. Anschließend hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen.

Entwendet wurden rund 300 Euro Bargeld.

Wer hat etwas Verdächtiges im Kiefernweg und Umgebung wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie sich kostenlos von den Fachberaterinnen und -beratern der Polizei Rhein-Sieg-Kreis zum Thema Einbruchschutz beraten.

Die Präventionsexperten der Kriminalpolizei bieten regelmäßig Informationsveranstaltungen in ihrem modernen Ausstellungsraum an.

Zudem können Sie einen kostenlosen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause vereinbaren. Infos und Termine unter 02241 541-4777. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell