POL-SU: Wechsel im Bezirksdienst Siegburg - Thomas Lücker ist der neue Bezirksdienstbeamte für Siegburg-Nord

Lohmar (ots) - Eine 51jährige Fußgängerin aus Rösrath wurde am Freitagabend gegen 19:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Lohmar-Heppenberg schwer verletzt. Die Rösratherin querte in Begleitung ihres Mannes die Fußgängerfurt auf der Landstraße 288 in Höhe des Flohbergs in Richtung Flohberg. Die Lichtsignalanlage für Fußgänger zeigte nach Zeugenaussagen Grünlicht. Zeugen berichteten auch, dass die Frau durch ...

mehr