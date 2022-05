Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randale beim Bogenschützenverein

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Zeit von Donnerstag bis Sonntag haben Unbekannte auf dem Gelände des Bogenschützenvereins in Crossen an der Elster randaliert. Der oder die Täter betraten das Gelände des Vereins und stießen in der Folge zwei 100 kg schwere Halterungen für Bogenschießscheiben um. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

