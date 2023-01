Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau angerempelt und bestohlen

Troisdorf (ots)

Eine 30-jährige Troisdorferin wurde am Freitagabend (30.12.2022) von einem bislang unbekannten Täter bestohlen. Gegen 22:00 Uhr beabsichtigte die 30-Jährige vom Troisdorfer Bahnhof nach Hause zu gehen. Auf der Straße "Theodor-Heuss-Ring" rempelte sie ein junger Mann an. Nachdem sich der Mann kurz bei ihr entschuldigte, ging er weiter in Richtung Bahnhof, wo er zwei weitere, unbekannte Männer traf.

Als die Geschädigte zu Hause angekommen war, bemerkte sie, dass ihr neben mehreren Ausweisdokumenten, Bargeld in Höhe von 25 Euro gestohlen worden war.

Sie kann den jungen Mann, der sie angerempelt hat, wie folgt beschreiben:

Er sei etwa 18 bis 20 Jahre alt und circa 165 bis 175 cm groß.

Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen.

Hinweise der Polizei:

Trickdiebe rempeln ihre Opfer im Gedränge an oder nehmen sie mit Komplizen "in die Zange". Während das Opfer abgelenkt ist, greifen sie oder ihre Komplizen in die Tasche.

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. (Re.)

