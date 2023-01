POL-SU: Mehrere PKW-Aufbrüche

Siegburg (ots) - Am Freitag (30.12.2022) zwischen 10:30 Uhr und 23:50 Uhr wurde in ein Reihenmittelhaus am Kiefernweg in Siegburg eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter gelangten mutmaßlich über den Garten auf das Grundstück. Anschließend hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Entwendet wurden rund 300 Euro Bargeld. Wer hat etwas Verdächtiges im Kiefernweg und Umgebung wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter ...

