Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überholvorgang mit Folgen

Nahwinden/B90N (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 41-jähriger Fahrer eines Opel fuhr gestern, gegen 18.00 Uhr, auf der B90N von der Anschlussstelle Stadtilm in Richtung Rudolstadt. In einer unübersichtlichen kurve überholte ein bis dahin unbekannter Fahrer eines Transporters den Opel. In diesem Moment fuhr ein PKW auf der entgegenkommenden Spur, sodass beide Fahrer der PKW auf die unbefestigten Randstreifen ausweichen mussten. Der Fahrer des Transporters gelangte mittig zwischen beiden Fahrzeugen durch und fuhr davon. Der 41-Jährige informierte die Polizei. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Einbeziehung der Polizei Saalfeld führten nach kurzer Zeit zum Erfolg. Die Beamten konnten einen 45 Jahre alten Mann als Fahrer des Transporters ausfindig machen, ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell