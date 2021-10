Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wo ist der Radlader aufgetaucht?

Bild-Infos

Download

Bleicherode (ots)

Bereits am 9. August meldete die Polizei in Nordhausen einen Einbruch auf dem Gelände des sich im Umbau befindlichen Gymnasiums in der Schillerstraße. (siehe OTS Meldung vom 9. August, 15.25 Uhr) Neben zahlreichem Werkzeug stahlen die Diebe auch einen Radlader Avant 530+, Atlas Copco SP 203 in grün. Die zuständigen Ermittler fragen nun noch einmal, wo ist ein derartiger Radlader, eine Größe kleiner, nach dem Diebstahl aufgetaucht? Der Einbruch ereignete sich von Samstag, 7. bis Montag 9. August. Es entstand ein Schaden von mehr als 30.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell