Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Speditionsfahrer mit mehr als zwei Promille unterwegs

Troisdorf (ots)

Ein Verantwortlicher einer Troisdorfer Firma an der Straße "Am Senkelsgraben" rief am Montagnachmittag (02. Januar) die Polizei, weil ein offensichtlich betrunkener Speditionsfahrer auf das Firmengelände gefahren war.

Gegen 15.35 Uhr zeigte das Testgerät der hinzugekommenen Polizisten mehr als zwei Promille an. Der 46-jährige Fahrer einer ausländischen Speditionsfirma kam mit zur Polizeiwache und musste eine Blutprobe abgeben. Die Speditionsfirma schickte einen Ersatzfahrer, der den LKW des 46-Jährigen übernimmt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde eingeleitet. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell