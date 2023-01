Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tankstellenräuber flüchten ohne Beute

Ruppichteroth (ots)

Die Angestellte einer Tankstelle an der Rathausstraße in Ruppichteroth-Schönenberg erlitt am frühen Montagmorgen (02. Januar) vermutlich einen Schock, als drei maskierte Täter gegen 04.30 Uhr in die Tankstelle eindrangen und die Übergabe ihres Smartphones und der Tresorschlüssel forderten.

Die Mitarbeiterin war zur Tatzeit im Kassenbereich tätig. Die Tankstelle war noch geschlossen und die Tür zum Verkaufsraum verschlossen. Plötzlich knallte es heftig und die Frau konnte sehen, wie drei maskierte Männer das Glas der Eingangstür mit einem Gullydeckel einschlugen. Mit mehreren Hieben durchbrachen die circa 170 bis 185 cm großen Männer die Glasfüllung und drangen in den Verkaufsraum ein.

Die Forderungen der Männer konnte die Frau nicht erfüllen, da sie aufgrund der Gesamtumstände gerade nicht wusste, wo ihr Handy lag und sie keinen Zugriff auf die Schlüssel hatte. Ohne Beute verließen die drei Täter die Tankstelle und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Hochdeutsch sprechenden Tatverdächtigen waren mit dunklen Kapuzenjacken bekleidet und trugen Gartenhandschuhe. Einer der Unbekannten trug eine Sturmhaube, seine Mittäter hatten sich mit Halstüchern maskiert. Ein Täter trug eine dunkle Hose mit roten Applikationen an den Taschen. Nach Angaben der Geschädigten sind die Männer 20 bis 30 Jahre alt.

Zur Flucht benutzten die Räuber eine weiße Mercedeslimousine mit schwarzem Fahrzeugdach. Am Fahrzeug waren Kennzeichen mit der Städtekennung Köln angebracht.

Der benutzte Metallgullydeckel stammt vermutlich aus der Straße "Köttingen".

Wer hat die verdächtigen Personen bzw. das Fahrzeug vor oder nach der Tat beobachtet? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

